Ariana Grande, 2020 seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, 2020 başkanlık seçimlerinde kime oy vereceğini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Konserine gelen Demokrat Parti Senatörü Bernie Sanders'a sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Ariana Grande, ABD’nin Atlanta şehrinde verdiği konserde kendisini izlemeye gelen 78 yaşındaki senatör Bernie Sanders ile çekildiği fotoğrafları “Adamım” notuyla paylaştı. Düzenlenen konser ve festivallerde genç katılımcıların seçmen kayıtlarını alan HeadCount adlı projeyi destekleyerek işini oldukça iyi yaptığını da söyleyen Grande, “Sadece benim bir konserimden 20 bin geç seçmenin kaydı alındı” dedi.

Konser sonrası yaşanan buluşmada Grande, senatör Sanders’a desteğini açıkça göstermiş oldu. Ünlü şarkıcı daha önce de Sanders’ın Twitter’da yazdığı, “Herkese sağlık sigortası için mücadele etmeye hazırım” notuna, “Bebeğim nasıl hissediyorsun” şeklinde yanıt vermişti.

Bernie Sanders, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti’nin aday adayı olmuştu.