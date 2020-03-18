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Ariana Grande, corona virüsünü hafife alanlara tepki gösterdi
Ariana Grande, corona virüsünü hafife alanlara tepki gösterdi
Ariana Grande, dünyayı etkisi altına alan corona virüsünü ciddiye almayan, hala sokaklarda dolaşan, görmezden gelenlere tepki gösterdi. 'Aklımı kaçırıyorum' dedi.
Magazin 18 Mart 2020 - 15:27

Amerikalı şarkıcı Ariana Grande, AB’nin 30 gün boyuncu sınırlarına kapatma kararı almasına neden olan corona virüsü ciddiye almayanlara tepki gösterdi. ‘Bu kadar abartmaya gerek yok. İyi olacağız’ gibi konuşanları duydukça çıldırdığını söyleyen şarkıcı Twitter hesabından uzun bir yazı paylaştı.
“Bir de ‘Hayatlarımıza devam etmeliyiz’ diyenler var. Gördükçe aklımı kaçırıyorum. Corona virüsünü ve dünyada olup bitenleri takip edin, araştırın. Görmezden gelmeyin, ihmal etmeyin” diyen Grande, insanların bu tepkilerinin bencilce olduğunu da söyledi.

26 yaşındaki yıldız, “Genciz, sağlıklıyız, risk grubunda değiliz” diyenlerin de sevdiklerini ve başkalarını tehlikeye atmayacak olgunlukta davranmalarını dilediğini belirtti ve ekledi: “Çevrenizdeki insanları ve toplumu düşünmek zorundasınız!”

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