Ariana Grande ile Dalton Gomez’in aşkı 13.7 milyon dolarlık malikanede başlamış!

ABD'li şarkıcı Ariana Grande, emlakçı sevgilisi Dalton Gomez'in mutlu ilişkisi tam gaz devam ederken ortaya ilginç bir iddia atıldı. Çiftin ilişkisinin başlangıç noktası ise Grande'nin kendisine doğum günü hediyesi olarak 13.7 milyon dolara malikane almasıyla başladığı konuşuluyor.

Forbes listesinde dünyanın en çok kazanan ünlüleri arasında yer alan Ariana Grande ve emlakçı sevgilisi Dalton Gomez’in Instagram’dan ilan ettikleri aşkı tam gaz devam ediyor.

Genç yıldızın sevgilisiyle çok mutlu olduğu konuşulurken, ikilinin yakın arkadaşları, “Dalton, onun şöhretinin ve parasının peşinde değil ama resmen bir rüya yaşıyor” şeklinde yorum yapıyor.

Çiftin ilişkisinin gündemde olmasının sebebi ise Grande’nin haziran ayında kendisine doğum günü hediyesi olarak 13.7 milyon dolara satın aldığı malikane. Grande ile emlakçı Gomez’in malikane satışı sırasında tanıştıkları ve birbirlerine yakınlaştıkları iddia edildi.

Birçok ünlünün yaşadığı Hollywood Hills’te yer alan evin 4 yatak odası ve 7 banyosu bulunuyor. Ayrıca üç katlı malikanenin havuzu, spor salonu ve 300 şişelik bir mahzeni de var.

Bir yanında kanyon diğer yanında ise okyanus manzaları evin iki yıl önceki satış fiyatı 25.5 milyon dolardı. Evi 13.7 milyon dolara satın alan Grande’nin oldukça karlı bir alışveriş yaptığı düşünülüyor.