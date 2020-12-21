Ariana Grande nişanlandı

Şarkıcı Ariana Grande, komedyen Pete Davidson ile ayrılmasından iki yıl sonra erkek arkadaşı Dalton Gomez ile nişanlandı.

Us Weekly'nin haberine göre, çifte yakın kaynaklar, “Ariana çok heyecanlı. Dalton’u tanımaktan ve spot ışıklarından uzakta onunla aşk yaşamaktan dolayı çok mutlu. Bu, onun geçmiş ilişkilerinde yapamadığı bir şeydi. Birbirlerine çok aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek için söz verdiler” diye konuştu.

27 yaşındaki pop yıldızı, dün yaptığı Instagram paylaşımında haberleri doğrulayan fotoğraflar yayınladı. Grande, iri pırlanta ve inciden oluşan yüzüğünü paylaştı.

Grande ile nişanlısı Gomez, ilk kez şubat ayında Los Angeles’ta Bar Louie adlı mekanda akşam yemeğinde birlikte görülmüş, ardından kaynaklar tarafından aşk yaşadıkları söylenmişti. Grande ise ilişkisini mayıs ayında doğrulamıştı.

AŞK DEFTERİ KABARIK

Grande, daha önce Pete Davidson ile 2018’de dört ay boyunca nişanlı kaldı. 2014-2015 yılları arasında rap şarkıcısı Big Sean ile birlikte olan Grande, 2015-2016 arasında Ricky Alvarez ile 2016-2018 arasında da 2018'de hayatını kaybeden Mac Miller ile aşk yaşadı. Grande'nin adı 2019'da müzisyen Mikey Foster ile anıldı.