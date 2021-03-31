Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Arif Güloğlu’ndan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Lenf kanserine yakalanan 24 yaşındaki oyuncu Arif Güloğlu, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Güloğlui "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere" dedi.

Güncellenme: 09:33, 31/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Arif Güloğlu’ndan sağlık durumuyla ilgili açıklama

‘Çok Güzel Hareketler 2’nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Hastalığını iki hafta önce öğrenen oyuncu, Ankara’da tedaviye başladı.

Güloğlu, hastalığıyla ilgili çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

“Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı” diyen genç oyuncu, “Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.

Paylaşımı sonrası Arif Güloğlu’na “Geçmiş olsun” mesajları yağdı.

İlginizi ÇekebilirÇok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'ndan üzen haberÇok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'ndan üzen haber
Ankara BKM BKM mutfak Haber oyuncu Sağlık Twitter
Yayınlanma Tarihi:09:27,