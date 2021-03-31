Arif Güloğlu’ndan sağlık durumuyla ilgili açıklama

‘Çok Güzel Hareketler 2’nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Hastalığını iki hafta önce öğrenen oyuncu, Ankara’da tedaviye başladı.

Güloğlu, hastalığıyla ilgili çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

“Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı” diyen genç oyuncu, “Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.

Paylaşımı sonrası Arif Güloğlu’na “Geçmiş olsun” mesajları yağdı.