Ariv V 216 filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Robot olan 216, insan olmanın hayalini anlatan film Arif V 216 oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Cem Yılmaz, 2004 yılında çektiği G.O.R.A filminde çok sevilen Erşan Kuneri’yi yine seyirci ile buluşturmuştu. Peki Arif V 216 konusu ne, oyuncuları kimler?
ARİF V 216 KONUSU
Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216’dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216’yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216’yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.
OYUNCU KADROSU
Cem Yılmaz – Arif Işık/Erşan Kuneri
Ozan Güven – 216/Barış Manço
Seda Bakan – Pembeşeker/232
Zafer Algöz – Besim Toker
Özkan Uğur – Garavel
Özge Özberk – Ceku
Kerem Alışık – Ömer
Ediz Hun – Kendisi
Farah Zeynep Abdullah – Ajda Pekkan
Mustafa Sandal – Mahalleli
Mert Fırat – Sadri Alışık