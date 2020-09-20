Arıza 2. son bölümde neler oldu? Arıza 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Arıza dizisi bu akşam 2. son bölümüyle ekranlara geldi. İlk bölümle beğeni toplayan dizinin bu akşamki son bölümünde, Ali Rıza gelen telefondan sonra tetiği çekemez. Çünkü telefonun öbür ucunda ailesinin Fuat Ersoylu tarafından rehin alındığını öğrenmiştir. İki taraf arasında artan gerilimi yine iki tarafın güvendiği tek isim olan Halide çözer. İşte Arıza 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

ARIZA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Arıza dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izlenebilecek.

ARIZA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza gelen telefondan sonra tetiği çekemez. Çünkü telefonun öbür ucunda ailesinin Fuat Ersoylu tarafından rehin alındığını öğrenmiştir. İki taraf arasında artan gerilimi yine iki tarafın güvendiği tek isim olan Halide çözer. Halide'nin beklenmedik zamanlarda ortaya çıkarak kendisine destek olması Ali Rıza'yı etkiler. Üstelik Halide'nin kendi kayıplarını onunla paylaşması ikili arasında yakınlaşmaya neden olur.

Kız kardeşinin katillerinden hesap sormak için yeni bir yol arayan Ali Rıza, Muzaffer'e gider. Zamanında Ersoyluların başını çektiği büyük suç şebekesini çökertmeye çalışan ama başarısız olan Muzaffer'in Ali Rıza'ya bambaşka bir teklifi vardır. Eğer bu teklifi kabul ederse Ali Rıza geri dönüşü olmayan bir yola girecektir.

Halide ise ailesini katleden katillerin boynundan kopardığı kolyeyi bulur ve bu ipucunun peşinde düşer. Çünkü o kolye kiminse ailesini katliamında o kişin parmağı vardır. Ali Rıza ise şehrin en büyük suç örgütüne büyük bir darbe indirmek için harekete geçer.