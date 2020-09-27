Arıza 3. son bölümde neler oldu? Arıza 4. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Arıza dizisi bu akşam 3. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Arıza'nın son bölümünde, Ali Rıza’nın Yaşar’ı etkisiz hale getirmesi ve tırları dağıtması suç dünyasında büyük yankı yarattı. İşte Arıza 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

ARIZA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arıza’nın yeni bölüm fragmanı, dizinin son bölümünün bitmesinden kısa bir süre sonra yayınlanacak ve aşağıdaki linkten izlenebilecek.

ARIZA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza ve arkadaşları Yaşar'ı etkisiz hale getirerek sevkiyatın yapılmasını engellemişlerdir.

Öte yandan Fuat, Haşmet'e giderek internete Burak'ın videosunu servis edenin ve aynı zamanda adresini verenin Haşmet'in sağ kolu Sabri olduğunu iddia eder ve Sabri'yi almak ister. Haşmet izin vermez. İki eski kurt kılıçları çekerek restleşirler.

Halide Van'da çalışmakta olduğu hastaneden istifa eder. Babasını yalnız bırakmayacak ve artık onun yanında olacaktır. Ali Rıza'nın Yaşar'ı etkisiz hale getirmesi ve tırları dağıtması suç dünyasında büyük yankı yapar.

Burak ise sarsılan itibarını geri kazanmak için harekete geçer, hedefi Sabri'dir. Herkes Sabri'yi Burak'ın elinden kurtarmak için seferber olur. Beklenmedik şekilde gelişen olaylar, Burak, Halide ve Ali Rıza'yı aynı noktada buluşturur. Şimdi Ali Rıza ve Burak için hesaplaşma vaktidir.