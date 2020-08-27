Arıza dizisi 2. fragmanı yayınlandı! Arıza ne zaman başlıyor?

Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı Arıza dizisinin 2. fragmanı yayınlandı. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, yönetmenliğini ise Recai Karagöz’ün yaptığı Arıza dizisinin ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. İşte diziden son gelişmeler ve 2. yeni fragmanı…

ARIZA 2. FRAGMANI YAYINLANDI

ARIZA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcı şirket veya Show TV tarafından Arıza’nın ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı açıklanmadı. Ancak dizinin eylül ayından başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

ARIZA KONUSU NE?

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide’nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide’nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA OYUNCULAR

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı “Arıza”nın kadrosunda; Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyo