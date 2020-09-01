Arıza dizisinin 3. fragmanı yayınlandı! ‘Adalet istiyorsan güçlü olacaksın!’

Ekranlara merhaba demeye hazırlanan Arıza dizisinin 3. fragmanı yayınlandı. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği ve başrollerini Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın yeni fragmanı sayfamızda...

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken ve Show Tv’de yayın hayatına başlamaya hazırlanan Arıza dizisinden yeni fragman geldi.

ARIZA 3. FRAGMANI YAYINLANDI

KADRODA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı, Arıza'nın kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

ARIZA KONUSU

Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza'nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide'yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza'nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide'nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.