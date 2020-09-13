Arıza dizisi oyuncuları kimler? Arıza konusu nedir?

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı 'Arıza' dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi hem oyuncu kadrosuyla hem de konusuyla dikkat çekiyor. İşte Arıza oyuncuları...

Show Tv ekranlarının yeni dizisi Arıza bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. İlk bölümü heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Dizinin senaryosu ise Ozan Aksungur’a ait.

ARIZA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Hazal Benli, Yeşim Salkım, Yeşim Gül.

TOLGA SARITAŞ – Karakter (Ali Rıza Altay)

Ali Rıza Altay, İstanbul'un mahalle kültürünü yitirmemiş semtinde ailesiyle yaşayan bir taksi şoförüdür. Rahmetli babasından kalma, iki katlı ahşap evlerinde kız kardeşi Nihan ve annesi Rukiye ile birlikte yaşar. Babası Mehmet Emin Bey'in erken ölümüyle birlikte, Ali Rıza, üniversite hayaline veda etmiş, ailenin geçim yükünü sırtlanmıştır. Mecbur kaldığında girdiği ufak tefek kavgalardan “façası” vardır ama hiçbir zaman beli silahlı kabadayılardan olmaya heves etmemiştir. Onun umursadığı Thametelerin şiarıdır: “Uğrunda savaşılacak iki şey vardır: Evimiz, şerefimiz”. Ali Rıza, bu şiarla, ailesine gözü gibi bakmış, şimdi de evlat gibi sevdiği kız kardeşi Nihan'ını, can dostu Ferit'le evlendirmeye hazırlanıyordur. Ama bu günlerde, Ali Rıza'nın savunmasız bir müşterisini (Halide) zorla taksisinden indirmek isteyenlere karşı koymasıyla başlayan olaylar, Ali Rıza'nın küçük ve sıradan dünyasını tuzla buz eder. Ali Rıza, sıradan bir taksi şoförlüğünden, İstanbul'un en büyük suç krallığının tahtına yükseleceği zorunlu yolculuğuna böylece çıkar. Bundan sonra da Ali Rıza değil, “ARIZA” olarak anılacaktır…

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş 30 Mayıs 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Sivaslı olan sanatçı, Halil Akkanat Lisesi’nden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı “Şehzade Cihangir” karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı. Güneşin Kızları dizisinde “Ali Mertoğlu” karakterini canlandırdı. 20 Ocak 2017’de vizyona giren Kötü Çocuk filminde “Meriç Tuna” karakterini canlandırdı. Ayrıca, 2017-2019 yıllarında Söz dizisinde “Yavuz Karasu” karakterini canlardırdı. Son olarak ”Ferhat ile Şirin” dizisinde ”Ferhat” karakterini canlandırdı.

AYÇA AYŞİN TURAN – Karakter (Halide Gürkan)

İstanbul'un en büyük suç krallığının tahtında oturan Haşmet Gürkan'ın kızı Halide, Van'da doktor olarak çalışmakta, sade bir hayat sürmektedir. Mizaç olarak sakin ve merhametli olsa da cesaretlidir. Halide'nin hayatı üniversitesinin 1. sınıfı bitirdiği gün, annesi ve iki abisi ile kutlamadan dönerken, ciplerinin tarandığı gün kararmıştır. Katliamdan bir tek Halide sağ çıkabilmiştir. Haşmet'in arabada bulunmaması tamamen tesadüftür. Halide neden kendisinin sağ kaldığını, daha doğrusu sağ bırakıldığını yıllardır merak etmektedir. Katliam sırasında yüzü maskeli saldırgan, Halide'yi vurmadığı gibi, boynundan annesinin hediyesi sonsuzluk sembolü şeklindeki kolyesini çekerek almıştır. Halide, babasının 61. yaş günü için İstanbul'a yeniden geldiğinde, tüm sır perdeleri aralanmaya başlayacaktır… Halide, kendisine olan takıntısını fark ettiği Burak Ersoylu'dan kaçmak için Ali Rıza'nın taksisini çevirir. Yolunu kesen Burak Ersoylu'nun elinden onu Ali Rıza kurtaracak, bu Ali Rıza'nın A.Rıza olma yolculuğunu başlatırken, Halide ise ona aşık olacak, ve hayatının hiç bilmediği karanlık köşelerine bir yolculuğa çıkacaktır…

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992’de Sinop’da doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan’ın Babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda “Biz ailece Karadenizliyiz. Anne tarafım da Selanik göçmenidir.” diyerek reddetmiştir. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül serisinde Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlike filminde Zeliş karakterini canlandırdı.

Karagül dizisinden sonra 2015-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Son olarak Ocak 2020 tarihinde başlayan Zemheri dizisinde başrol karakter olan Firuze’yi canlandırdı.Ferhat ile Şirin” dizisinde ”Ferhat” karakterini canlandırdı.



AHMET MÜMTAZ TAYLAN – Karakter (Haşmet Gürkan)

Haşmet 1959 ‘da Trabzon'un Yoroz mahallesinde doğmuş, küçük yaşta babasıyla kaçak hayatı yaşamış, düşmanlarının evlerini yakmasıyla bilenmiş, intikamını alıp hapse girmiştir. Haşmet için maphus hem okul, hem de Can Dostum dediği İshak'la tanıştığı yerdir. Afla cezaevinden çıkıp İstanbul'a gelir, İshak'la birlikte yepyeni bir hayat kurar. Ama tek bir şeyden hiç şaşmaz: Sadakat! Yeraltı dünyası, borsadan ve tefecilikten cebini doldurmakla meşgulken, Haşmet, aynı gün ayrı yerlerde yıldırım hızıyla çok kanlı bir dizi operasyon yapar. Bu operasyon sonucu İstanbul'un yeraltı dünyasının haritası tamamen değişir ve Haşmet şehrin kralı olur… Haşmet, yıllar sonra, dostu İsak'ın ve çocuklarının öldürüldüğü ve ailenin çok zor durumda kaldığı haberini alır almaz, sevgili dostu İsak'ın oğlu Fuat'ı himayesine alır. Ama Fuat, bu iyiliğe Haşmet'in ailesini katledip, kral tahtına kurularak cevap verecektir. Fuat, ihanetini Haşmet'in rakiplerine yıkmayı başarmış, sırrını yıllarca saklamıştır. Ama bu sır, Fuat'ın oğlu Burak'ın Haşmet'in kızı Halide'ye olan zaafıyla ortaya dökülmek için gün sayıyordur… Haşmet Gürkan, el etek çektiği karanlık aleme yeniden girecek, kaybettiği oğullarının yerine Ali Rıza'yı koyacak ve bu yolculukta Ali Rıza ile birlikte yürüyecektir.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan 12 Eylül 1965 yılında Ankara'da doğdu. İlköğretim ve lise eğitiminden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. Devlet Tiyatrolarında çeşitli zamanlarda, sanat yönetmeni yardımcısı, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. 1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema yapımlarında çeşitli roller oynamıştır. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS)’in kurucu üyesidir. Kurulduğu dönem genel sekreter olduğu Detis’in seçilmiş ilk genel başkanı olmuştur. Misafir oyununu sahneleyişiyle 2002 İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü kazanmıştır. 2006 yılında Devlet Tiyatrolarından istifa etti.

Televizyonda Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi onlarca dizide yer alsa da, Leyla ile Mecnun dizisindeki “İskender” rolü ile yaygın tanınırlık kazandı. Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılmasıyla aynı kadro Ben de Özledim adlı diziyle geri dönmüştür. Taylan, sinemada da önemli filmlerde yer aldı. Bunlardan Nuri Bilge Ceylan’ın 2011 yapımı Bir Zamanlar Anadolu’da filmi, 64. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışacak filmler arasına girdi ve ikinci büyük ödül olan Cannes Film Festivali Büyük Ödülü’ünü kazandı. Ömer Vargı’nın İnşaat (2004) filmindeki rolüyle 36. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü adaylığı, İnan Temelkuran’ın Made in Europe (2007) filmindeki rolüyle 15. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, Ahmet Haluk Ünal’ın 2011 yapımı Saklı Hayatlar filmindeki rolü ile Rusya-Tataristan'daki 8. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali'nde En İyi Erkek oyuncu ödülünü kazandı. Yılmaz Erdoğan’ın Oscar aday adayı olan 2013 Yılında çekilen Kelebeğin Rüyası filminde de rol almıştır.

ARIZA KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide’nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir.

Ali Rıza ile müşterisi Halide’nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.