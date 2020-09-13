Arıza ilk bölümde neler oldu? Arıza 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Arıza dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker gibi isimlerin yer aldığı Arıza dizisinin 1. bölümünde, taksici Ali Rıza Altay, kız kardeşini evlendirmenin telaşı içerisindeyken, ekmek parası için direksiyon sallamaya devam etti. Düğün gecesi ise işler kontrolden çıktı. İşte Arıza 2. yeni bölüm fragmanı ve ilk bölümde yaşananlar...

ARIZA 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Arıza dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arıza’nın yeni bölüm fragmanı, dizinin yeni bölümü bitiminde yayınlanacak ve aşağıdaki linkten izlenebilecek.

ARIZA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARIZA İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulaksız mahallesinde taksici Ali Rıza Altay'ın evi telaşlıdır. Ali Rıza ertesi gün kız kardeşi Nihan'ı evlendiriyordur. Nihan'ın ikizi Mert de tezkeresini alıp gece gelir. Tüm bu telaşın arasında Ali Rıza ekmek parası için direksiyon sallamaya devam ediyordur. Diğer yandan Halide Gürkan ise babası Haşmet Gürkan'ın 61. yaş günü sebebiyle Fuat Ersoylu tarafından verilen görkemli davete katılır.

Davet esnasında Fuat Ersoylu'nun oğlu Burak, Halide'ye evlenme teklif eder ama Halide kabul etmez. Burak'la çıkan tartışma sonunda Halide daveti terk eder ve o sırada orada bulunan Rıza'nın taksisine biner. Peşinden gelen Burak, onu taksiden almaya kalkınca, Ali Rıza müdahale eder ve kavga çıkar. Burak hayatının ilk tokadını Ali Rıza'dan yer. Burak bunu unutmaz ve daha sonra Rıza'nın kız kardeşinin düğününü basar.

Halide de olacakları tahmin ederek düğüne gelmiştir. Ancak işler kontrolden çıkar. Ve o geceden sonra bir daha hiçbir şey ne Ali Rıza ne de Halide için eskisi gibi olur.