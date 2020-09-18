Arka Sokaklar 557. bölümünde neler oldu? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Ekranların efsane dizileri arasına adını yazdırmayı başaran Arka Sokaklar 15. sezonu ile izleyici karşısına çıktı. Arka Sokaklar son bölümünde; Gençleri zehirleyen uyuşturucu baronu Özcan’ın peşindeki amansız takip devam etmektedir. Yapılan operasyonlar istenildiği gibi gitmez ve Özcan elden kaçırılır. Heyecanlı bölümün ardından izleyiciler Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinda aşağıda paylaştığımız bağlantıdan izlenebilecek.

ARKA SOKAKLAR FRAGMANI İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Engin Müdür uyuşturucu şebekesindeki büyük patrona ulaşmak için muhbir Sibel ile gizlice buluşur. Ali, Cemal, Ezgi ve Bahar'ın da bir arada olduğu devriye ekibi muhbir ile buluşulan mekana gelmek üzeredir. Sibel'in mekanda olduğunu öğrenen Erol kızın kendisini aldattığını düşünüp baskın yapar. Elindeki silahla Engin'i yaralar. Aslında hedef büyük patron Özcan Şanver'dir.

Gençleri zehirleyen uyuşturucu baronu Özcan'ın peşindeki amansız takip devam etmektedir. Yapılan operasyonlar istenildiği gibi gitmez ve Özcan elden kaçırılır. Engin Müdür'ün, Özcan'ı yakalamak için bir planı vardır. Operasyon tehlikelidir ve yakın zamanda nikahlarının olması sebebiyle gizli göreve girip girmeme kararını Selin ve Mesut'a bırakır.

TEKİN YOĞUN BAKIMA ALINIYOR!

Ayla ve Pınar kocalarının işlerinin yoğunluğu sebebiyle çocukları alıp tatile giderler. Rıza ve Ali de bu fırsatı değerlendirip bir kulübe giderler. Artık Rıza ve Ali için durum vahimdir.

Tekin gençlik başımda duman haliyle partilerde gezip dolaşmaya devam etmektedir. Ailesinin uyarılarını dinlemez. Hüsnü kendisini cezalandırıp evden bile atar. Ama artık her şey için çok geçtir. Tekin'in ateşi ciddi şekilde yükselir ve kendinden geçer. Yoğun bakıma alınır. Tekin yapılan tedaviye cevap vermemektedir.

Pelin üniversite öğrencisi bir genç kızdır. Ve bir gün ortadan bir anda yok olur. Pelin'i aramaya başlayan ekibimiz en son eski sevgilisi Kemal ile görüştüğünü tespit eder. Sonrasında da kız kaybolmuştur. Kemal evli ve bir çocuk babasıdır. Ama Pelin'e olan takıntısı hiçbir zaman bitmemiştir. Kemal yakalanıp sorguya alınır. Rıza Baba Kemal'e Pelin'in hastanede kendine gelip ifade verdiğini, Kemal'in suçu olmadığını söyler ve serbest bırakır. Kemal olayın şokuyla aklını kaybeder. Ekip Kemal'i takibe alır…