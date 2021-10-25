Arka Sokaklar dizisinde maaş krizi! Yönetmen istifa etti
'Arka Sokaklar' dizisinin set çalışanları, yeni sezonda hiç ödeme alamadıkları gerekçesiyle sete çıkmama kararı aldı. Dizinin 14 sezondur sanat yönetmenliğini yapan Şerefoğlu da sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.
31 Temmuz 2006 tarihinden bu yana Kanal D’de yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisinde ‘maaş krizi’ yaşanıyor.
Yeni sezonda hiç ödeme alamayan çalışanların sete çıkmama kararı aldığı iddia edildi.
SANAT YÖNETMENİ İSTİFA ETTİ
Dizinin 14 sezondur sanat yönetmenliğini yapan Çiğdem Çimen Şerefoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.
Şerefoğlu istifa açıklamasında, “14 sezondur sanat yönetmenliği yaptığım diziden sigortalarımız ve maaşlarımız ödenmediği için istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.