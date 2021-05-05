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Arka Sokaklar oyuncusu kansere yakalandı

Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncularından Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını duyurdu. Genç oyuncu, "Uzun süre sizinle olamayacağım. Dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza dönemezmem affedin" dedi. 

Güncellenme: 14:02, 05/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Arka Sokaklar oyuncusu kansere yakalandı

Türkiye’nin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar’ın genç oyuncularından Boğaç Aksoy’dan kötü haber geldi. Aksoy, sosyal medya hesabından  lenfoma kanserine yakalandığını duyurdu.

32 yaşındaki genç oyuncu Instagram hesabında şöyle yazdı:

“Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin.”

VÜCUDUN SAVUNMA MEKANİZMASI 

Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir.
Vücudumuzda bulunan binlerce lenf bezi, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemizi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri büyüyor.

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Arka sokaklar Haber meme kanseri oyuncu sosyal medya Türkiye
Yayınlanma Tarihi:13:57,