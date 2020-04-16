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Arka Sokaklar yeni bölüm çekimlerine başlıyor! Zafer Ergin yaş sınırına takıldı
Arka Sokaklar yeni bölüm çekimlerine başlıyor! Zafer Ergin yaş sınırına takıldı
Kanal D ekranlarında 14 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar dizisi aldığı kararla şoke etti. Herkes evlerine kapanırken Arka Sokaklar çekimleri devam ediyor. Fakat dizinin bazı isimleri yaş sınırına takıldı.
Magazin 16 Nisan 2020 - 11:30

Kanal D’nin ve Türk televizyonlarının en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar corona virüsü arasını bitirdi.  Dizi setleri corona virüsü nedeniyle bir bir kapanırken Arka Sokaklar yeni bölüm çekimlerine başlıyor fakat dizinin başrolü ‘Rıza Baba’ yani Zafer Ergin dizide olmayacak.

YÖNETMEN VE ZAFER ERGİN YOK

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı olduğu için yeni bölümlerde Zafer Ergin olmayacak. Usta oyuncu Ergin 77 yaşında. Dizinin yönetmeni Orhan Oğuz da 72 yaşında olduğu için yine sette yer alamayacak.

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