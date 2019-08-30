Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı…

Birkaç önemli oyuncuyla yollarını ayıran Arka Sokaklar dizisinde yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu merak ediliyor. Heyecan dolu sezon finaliyle ara veren Arka Sokaklar'da 14. yeni sezon fragmanı yayınlandı. İşte Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı...

Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla) ve Merve Oflaz’ın (Bahar) olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar 14. Sezonu ile ekranlarda olacak. Arka Sokaklar’ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı…

ARKA SOKAKLAR 14. SEZON FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR AYRILIKLARLA BAŞLAYACAK

13 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinde yer alan ve Metin Çoban karakterini canlandıran genç oyuncu Furkan Göksel, diziye veda etti. ‘Arka Sokaklar'ın genç oyuncusu Furkan Göksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini duyurdu. Erler Film'in yapımcılığında ekrana gelen, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizide 13 sezondur dizide yer alan Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden ayrıldı.

Ekran macerasında 13 yılı geride bırakan Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Furkan Göksel'in ardından bir isim daha diziden ayrıldı. Erler Film'in yapımcılığında ekrana gelen, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizide 9 sezondur yer alan ve Pınar karakterine hayat veren İpek Yaylacıoğlu Instagram hesabından diziye veda ettiğini duyurdu.