Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, İlker İnanoğlu gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna 3 yeni oyuncu dahil oldu.

Gizem Terzi, ekibe polis Sinem olarak katılacak. Perihan Ünlücan ise tuttuğunu koparan avukat Başak karakterine hayat verecek. Hakan Uygun'sa ekibe zorluk çıkaracak olan uluslararası bir çetenin reisi olarak izleyici karşısına çıkacak.



ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar 15. sezonuyla 18 Eylül Cuma günü ekranlarda olacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan'ı kurtarmak için, ekip hemen yola koyulur. Videonun gönderildiği IP'ye ulaşılmıştır ve dövüş yapılan adres tespit edilir. Ekip Hakan'ı kanlar içinde bulur. Özellikle Bahar oldukça endişelidir. Hakan hemen hastaneye götürülür. Ekip alınan telefon sinyali doğrultusunda Esmer, Olga ve Poyraz'ın peşine düşer. Engin, Ezgi'yi yanına çağırır ve Londra Büyükelçiliği Koruma Müdürlüğü'ne yapılacak görevlendirme için Ezgi'nin adının geçtiğini söyler ve gitmek isteyip istemediğini sorar. Ezgi bu duruma sıcak bakmaktadır. Cemal ise bu esnada Olga'yla beraber gizli görevdedir. Olga Cemal'e kancayı takmıştır ve onunla yakınlaşmak için her anı değerlendirir. Ezgi'nin gözü Cemal'in üzerindedir. Olga ve Cemal arasındaki yakınlaşma Ezgi'nin kararını belirleyecek gibi durmaktadır. Aydın ve Bahriye evli genç bir çifttir. Bahriye hemşiredir. Doğumuna az kalmıştır ama hala hastanede çalışmaktadır. Hakan'ın tedavi sürecinde ekiptekilerle de iyi anlaşmışlardır. Ancak alkollü ve serseri bir gencin Bahriye'ye çarpması sonucu genç kadının ve bebeğinin hayatı tehlikeye girmiştir. Selin Bahriye'yi kurtarmak için kendini tehlikeye atacak kadar büyük bir mücadeleye girmiştir. Mesut da Selin'in daima destekçisidir.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON 1. FRAGMANI



ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON 2. FRAGMANI