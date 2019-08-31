Arka Sokaklar’da Mesut Komiser şoku!

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar yeni sezonu 13 Eylül’de açıyor.

Dizinin yayınlanan yeni fragmanı ise merak uyandırdı. Mesut’un ayağındaki sakatlık nedeniyle zor yürümesi ve Rıza Baba’nın panodan fotoğrafını çıkarması dikkat çekti.

3 YENİ OYUNCU KADROYA KATILDI

Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı. Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, “Savcı Ceyda” karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla) ve Merve Oflaz’ın (Bahar) olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar 14. sezonu ile seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.