Arka Sokaklar’daki bekçi ve polisin diyaloğu Twitter’da tartışma yarattı

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar’ın, cuma günü ekrana gelen bölümündeki bir sahne tepkilere neden oldu. Polis memuru Arda, sevgilisiyle otomobilinde otururken bekçiler gelerek kimlik kontrolü yapmak istiyor. Görüntülerde, otomobilin camını tıklatan bekçi, Arda’ya “Hoop hayrola”, “İner misin aslanım arabadan”, “Gel bakalım delikanlı şöyle”, “Uzatma aslanım kimlik çıkart” diyor.



Arda da polis rozetini gösteriyor ve “Bak bu iki oldu. O aslanımı yediririm sana. Kırk yılın başı kız arkadaşımla yalnız kalmışız. Bir de sana mı dert anlatacağım. Al kimlik al!” diye cevap veriyor. İşte bu sahne sosyal medyanın gündemine oturdu ve tartışmalara neden oldu.



Birçok sosyal medya kullanıcısı bekçiler üzerine bir karalama kampanyası yapılmaya çalışıldığını söyleyerek yetkililere çağrıda bulundu. Kimi kullanıcı ise bekçilerin küçük düşürüldüğünü yazarak, gerekli işlemlerin yapılması için İçişleri Bakanlığı’na seslendi.