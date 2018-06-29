Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı diziden ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar önümüzdeki sezon da Kanal D''de olacak. Daha önce Hüsnü Çoban'ın diziden ayrılacağı iddia edilmişti. O iddiayı güçlendiren bir paylaşım da dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha'yı canlandıran Yüsra Geyik'ten geldi. İşte o iddiayı güçlendiren paylaşım...

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Daha önce Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan’ın, diziden ayrılacağı ve Çocuklar Duymasın dizisine transfer olacağı iddia edilmişti. Ancak bu iddiaya yönelik herhangi bir doğrulama gelmemişti.. Ancak Özgür Ozan diziden ayrılma olasılığı devam ediyor. İşte ayrıntılar…

”HAKKINI HELAL ET”

Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha’yı canlandıran Yüsra Geyik’in, Özgür Ozan ile yaptığı bir paylaşımın altına yazdığı yorum kafaları karıştırdı.

Yüsra Geyik paylaşımın altına “Bir insan bir lisanda, birçok zaman bir insana bıdır bıdır ne kadar gülebilir? Gülüşü cennet Özgür Ozan, hakkın çok, helal et.” notunu düştü.