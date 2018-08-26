Arkadaş desteği
İkili, önceki akşam Emirgan'daki La Boom adlı mekanda akşam yemeği yedi. Yemekte arkadaşıyla dertleşen Hande Erçel'in üzgün olduğu görüldü.
BAZLAMA BENZETMESİNE SESSİZ KALDI
Mekan çıkışında son model aracına geçen Hande Erçel ve Demet Gül art arda patlayan flaşlar karşısında şaşırdı. Objektiflerden suratını saklayan güzel oyuncu muhabirlerin, annesi Aylin Erçel'e geçmiş olsun dileklerini karşısında, teşekkür etti. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın “Bıktım artık bu bazlamadan” sözlerini hatırlatan muhabirlere sessiz kalan oyuncu gaza basarak evinin yolunu tuttu.