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Arkadaş desteği
Arkadaş desteği
Annesi Aylin Erçel’in teşhis konulamayan rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren güzel oyuncu Hande Erçel’e final yapan ’Aşk Laftan Anlamaz’ dizisindeki rol arkadaşı Demet Gül destek oluyor.
Emre ÇEVİK
Magazin 26 Ağustos 2018 - 10:07

İkili, önceki akşam Emirgan'daki La Boom adlı mekanda akşam yemeği yedi. Yemekte arkadaşıyla dertleşen Hande Erçel'in üzgün olduğu görüldü.

BAZLAMA BENZETMESİNE SESSİZ KALDI

Mekan çıkışında son model aracına geçen Hande Erçel ve Demet Gül art arda patlayan flaşlar karşısında şaşırdı. Objektiflerden suratını saklayan güzel oyuncu muhabirlerin, annesi Aylin Erçel'e geçmiş olsun dileklerini karşısında, teşekkür etti. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın “Bıktım artık bu bazlamadan” sözlerini hatırlatan muhabirlere sessiz kalan oyuncu gaza basarak evinin yolunu tuttu.

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Son güncelleme: 10:08 - 26.08.2018
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