Arkadaşların neden senden yaşça büyük? Serenay Sarıkaya ilk kez cevap verdi

‘Bergen’ filmi iptal olan Serenay Sarıkaya, Elle dergisine verdiği röportajda kalbinin boş olduğunu söyledi.

“İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?” sorusunu 29 yaşındaki oyuncu şöyle yanıtladı: “Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim. O anda içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum.”

Sarıkaya “Arkadaşların neden senden yaşça büyük?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz enerjili insanlara çekiliyorum.”

Cem Yılmaz (48) ile ayrılığının ardından adı son olarak kendinden yaşça büyük Haldun Demirhisar ile anılan Sarıkaya daha önce yaptığı açıklamada, “Görüntülendiğim yer benim evim. Arkadaşlarımla bir araya gelmek kadar doğal bir şey olamaz” demişti.

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