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Arkadaşlarını feci kazada kaybeden Kaia Gerber’den duygusal paylaşım: Sizin için güleceğim
Arkadaşlarını feci kazada kaybeden Kaia Gerber’den duygusal paylaşım: Sizin için güleceğim
Ünlü model Kaia Gerber, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Gerber, trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşlarını andı.
Sozcu.com.tr
Magazin 5 Ağustos 2020 - 12:38

Moda dünyasının 90’lı yıllara damga vuran ismi Cindy Crawford’un kendisi gibi model olan kızı Kaia Gerber, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ABD medyasının gündemine oturdu.

Gerber’in paylaştığı karelerden biri.

Ünlü şarkıcı Frank Ocean’ın kardeşi Ryan Breaux ve Ezekiel Bishop’un trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesiyle büyük şok yaşayan Gerber, duygularını hayranlarıyla paylaştı.

Arkadaşlarıyla olan fotoğraflarını bir araya getiren 18 yaşındaki Gerber, “Ryan ve Zeek, kalbim çok ağır. Sizinle geçirdiğim her anda ne kadar şanslı hissettiğimi kelimelere dökemiyorum. Beni en çok güldüren iki insan, bunu asla unutmayacağım. Sizi hala burada hissediyorum, kahkalarınızı duyabiliyorum. Sizin için gülmeye devam edeceğim. İkinizi de sonsuza kadar seveceğim. Birbirinizin yanında huzurla uyuyun” ifadelerini kullandı.

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