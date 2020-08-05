Arkadaşlarını feci kazada kaybeden Kaia Gerber’den duygusal paylaşım: Sizin için güleceğim

Moda dünyasının 90’lı yıllara damga vuran ismi Cindy Crawford’un kendisi gibi model olan kızı Kaia Gerber, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ABD medyasının gündemine oturdu.

Ünlü şarkıcı Frank Ocean’ın kardeşi Ryan Breaux ve Ezekiel Bishop’un trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesiyle büyük şok yaşayan Gerber, duygularını hayranlarıyla paylaştı.

Arkadaşlarıyla olan fotoğraflarını bir araya getiren 18 yaşındaki Gerber, “Ryan ve Zeek, kalbim çok ağır. Sizinle geçirdiğim her anda ne kadar şanslı hissettiğimi kelimelere dökemiyorum. Beni en çok güldüren iki insan, bunu asla unutmayacağım. Sizi hala burada hissediyorum, kahkalarınızı duyabiliyorum. Sizin için gülmeye devam edeceğim. İkinizi de sonsuza kadar seveceğim. Birbirinizin yanında huzurla uyuyun” ifadelerini kullandı.