Armağan Çağlayan asıl mesleğine geri dönüyor

Televizyon yapımcısı ve hukukçu Armağan Çağlayan, medya sektörünü bırakarak Ayvalık’a taşınmıştı. Çağlayan’ın asıl mesleği olan avukatlığa başlayacağı şu sıralar magazin kulislerinde konuşuluyor. Eylül ayında açılan ‘Adli Yıl’la birlikte Armağan Çağlayan’ın adliye koridorlarında olması bekleniyor.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KİMDİR

Armağan Çağlayan uzun yıllardır ekranlarda yer alan isimlerden, yapımcı, hukukçu ve yazarlık kariyeri olan Armağan Çağlayan'ın akademisyenlik kariyeri de bulunmaktadır. Çocukluğu ve gençliği Hereke'de geçti. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı’nda doktora programına başladı. Avukatlık stajını Kocaeli barosunda tamamladıktan sonra avukatlığı bırakıp İstanbul’a geldi.

