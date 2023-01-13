Armağan Çağlayan: Bu hastalık beter bir şeymiş

Akciğer kanseriyle mücadele eden Armağan Çağlayan, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

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Yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan Instagram hesabından yaptığı açıklamayla akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve ameliyat olmuştu.

“YAVAŞ YAYILAN BİR TÜR”

Geçen günlerde Nişantaşı’nda doktor kontrolü çıkışı görüntülenen Çağlayan, alınan parçanın yurt dışına gönderildiğini belirtmiş ve süreci şöyle anlatmıştı:

“Ameliyat oldum, bitti. Kemoterapi yok. Alınan parça yurt dışına gitti; akıllı ilaca uygun mu, değil mi ona bakılacak. Sonra devamını bilmiyoruz. Birinci evrenin ikinci aşamasında yakalandığım için ‘Kemoterapiye gerek yok’ dediler. Büyük hücreliymiş, o da yavaş yayılan bir türmüş.”

“OBSESYON!”

Armağan Çağlayan, son olarak Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Çağlayan, “Bu hastalık beter bir şeymiş” diyerek yaptığı paylaşımında, “Başın ağrısa, bacağını bir yere çarpsan, çarptığını bile bile doktora gitmek istiyorsun! Obsesyon!” ifadelerini kullandı.

* Obsesyon halk arasında takıntı veya saplantı diye de adlandırılan bir rahatsızlık belirtisidir.

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