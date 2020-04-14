Armağan Çağlayan: İki gün sokağa çıkma yasağı yararlı olmaktan çok zararlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da devam edeceğini duyurdu. Toplumun bir kesmi bu yasağın yetersiz olduğunu, 15 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini belirtirken, ünlü TV yapımcısı Armağan Çağlayan, ilginç bir analiz yaptı.

‘DURUM FENADIR MUHTEMELEN’

Sokağa çıkma yasağının kendi üzerindeki etkisini anlatan Çağlayan, şöyle dedi:

“Sokağa çıkma yasağının benim üzerimde şöyle bir etkisi oldu. Bugün dışarı çıkabileceğimi bildiğim için, sanki artık pandemi bitmiş gibi bir hisse kapıldım. Eğer benden başka insanlarda aynı hisse kapıldıysa, durum fenadır muhtemelen.

‘İNSANI DIŞARI ÇIKMAYA ZORLUYOR’

Bu sistemin, insan psikolojisi üzerindeki etkisinin, pandemi için yararlı olmaktan çok, zararlı olduğu kanısındayım. 2 gün sonra gelen özgürlük hissi, insanı dışarı çıkamaya zorluyor sanki. Ha ben hala evde oturuyorum o ayrı.”