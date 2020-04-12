Armağan Çağlayan: ‘Pandemi geçince bakıp, ne günlerdi diye hatırlarız’

Ünlü isimler karantinada neler yaptıklarını, neler hissetiklerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı sürdürüyor.

‘BÜTÜN AYRINTILAR TAMAM’

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, evinden köpeği Vecihi ile çekilmiş bir fotoraf paylaştı ve kurduğu düzeni anlattı. Fotoğrafa “Korona günlerinde aşk” başlığını koyan Çağlayan, şunları yazdı:

“Aslında fotoğraf tam olarak korona günlerini anlatıyor. Sosyalleşemediği için, hayatını aynı pijamalar ile geçiren, saçı başı dağınık karantina günleri öznesi (ben yani), hemen arkasında duran bir şişe kolonya. En arkada okunmayı ısrarla bekleyen, ama hiç bir şeye konsantre olunamadığı için okunamayan kitaplar, fotoğrafın en sağında, bir sağlık kabinini kıskandıracak derecede hazırlanmış dezenfeksiyon bölümü. Bütün ayrıntılar tamam. Bu da burada dursun. Pandemi geçince bakıp, ne günlerdi diye hatırlarız…. Ve tabii korona karantinasının kralı, evin neşesi Vecihi.”