Armağan Çağlayan yetkililere seslendi: Linci göze alıp bir şey soracağım

Armağan Çağlayan yetkililere seslendi: Linci göze alıp bir şey soracağım

Prodüktör ve televizyoncu Armağan Çağlayan, corona virüsü salgını hakkındaki son durumun her gece Twitter'dan açıklanmasına tepki göstererek, "Hepimizin birinci ağızdan her gün gidişatı duyma hakkımız yok mu?" diye sordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gece saat 23.00 civarında corona virüsüne yakalanan yeni kişi sayısını ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenleri Twitter’dan açıklıyor. Koca’ya bu durumdan dolayı eleştiri yağıyor. Birçok insan Koca’nın televizyonlara çıkıp açıklama yapması gerektiğini, özellikle yaşlılar olmak üzere birçok insanın Twitter kullanmadığını söylüyor.

Tepki gösteren isimlerden birisi de Armağan Çağlayan… Twitter’dan “Şimdi linci göze alıp bir şey soracağım” diyen Çağlayan, şöyle dedi:

‘BİRİNCİ AĞIZDAN DUYMA HAKKIMIZ YOK MU?’

“Dünyada pandemi ilan edilmiş, ülkede bir sürü önlem alınıyor, sürekli evde kal çağrısı yapılıyor, durum ciddi.Fakat tivit ile sonuç açıklanıp,durum yönetilmeye çalışılıyor. Hepimizin birinci ağızdan her gün gidişatı duyma hakkımız yok mu?

Ülkede bütün ana haberler 19.00 başlıyor. 19.30 gibi, sağlık bakanı, bilim kurulu başkanı ya da sağlık bakanlığının görevlendirdiği covid19 yetkilisi çıkıp açıklama yapar. Alınan yeni önlemleri anlatır. Grafik ne durumda bilgilendirir. Herkes hayatına ona göre devam eder.

‘YALAN YANLIŞ YORUM DİNLİYORUZ’

Toplam sayıyı anlamak için bir önceki günü zaten ezberlemiş olmak gerekiyor. Yüzde olarak durum nedir? Yükseliyor mu? Stabil mi? İnişe mi geçti? Anlamak için son durumu haber kanalı açıp, yalan yanlış yorum dinliyoruz. Halbuki resmî açıklama ile hepsini öğrenmemiz lazım.

Hepimizin İtalya, İspanya, Almanya ve İngiltere'deki durumu ülkemizden daha detaylı bilmemiz çok saçma değil mi sizce de?”



ALKIŞ ALAN CEVAP

Armağan Çağlayan, bu sorularının dışında alkış toplayan bir harekete de imza attı. Ayvalık’ta kimsenin sokakta olmadığını söyleyen Çağlayan’a, bir takipçisi “Anam babam kaldı evde ekmeği komşu çocuklarına aldırırız diyorlar” mesajına şöyle yanıt verdi: “Ben alırım. Ciddiyim. Telefonlarını yollayın DM’den.”