Arnold Schwarzenegger robotunu yapan şirkete 10 milyon dolarlık dava açtı

Dünyaca ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger’in, sırf misafirleri karşılaşın, ışıkları açsın kapatsın ve su ısıtıcısının düğmesine bassın diye robotu yapıldı. Bunu yapan ise Kuzey ve Doğu Avrupa'nın en büyük servis robotu üreticisi olduğunu söyleyen bir Rus robotik şirketi…



Yapılan robot, New York Oyuncak Fuarı'nda ve Las Vegas'ta düzenlenen teknoloji fuarı CES'te tanıtıldı, büyük de ilgi gördü. Üstelik robotun fiyatı ise 25 binle 50 bin dolar arasında değişiyor. Ne var ki ünlü oyuncu bu durum karşısında sinirlendi ve 10 milyon dolarlık tazminat davası için harekete geçti.



Arnold Schwarzenegger’ın yapılan robottan haberi olmadığı, kendisinden izin alınmadığı ve yüzünün kullanılmasını istemediği belirtildi. Mahkemeye sunulan resmi belgede oyuncunun yüzünün izinsiz kullanımının “Büyük bir sinema yıldızının kazandığı ve hak ettiği saygınlığı azaltacağı” ifade edildi.