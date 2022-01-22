Arnold Schwarzenegger trafik kazası geçirdi

Sözcüsü, Arnold Schwarzenegger'in durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Ünlü Hollywood yıldızı ve eski California Valisi Arnold Schwarzenegger Los Angeles'ta trafik kazası geçirdi.

74 yaşındaki oyuncunun sözcüsü, Schwarzenegger'in dört aracın karıştığı bir trafik kazası geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Ünlü yıldızın kaza sonrasında yaralanan kişiyle ve acil durum ekipleriyle konuştuğu belirtildi.

Olayda bir kişi yaralanırken, kaza sırasında şoför koltuğunda oturan Schwarzenegger'in kaza sonrası fotoğrafları basına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis, kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.

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