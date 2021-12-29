Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver nihayet boşandı

On yılı aşkın bir ayrılıktan sonra, Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver resmen boşandı.

Sozcu.com.tr

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Hollywood’un ünlü çiftinin boşanmasına bu ayın başlarında son evrakları imzalayan özel bir yargıç aracılık etti. Schwarzenegger ve Shriver çiftinin 10 yıldır ayrı olup boşanmalarının bu kadar uzun sürmesinin nedeni ise çiftin karmaşık mülk anlaşmazlığı oldu. Ayrıntılar gizli olsa da çiftin tahmini 400 milyon doları paylaşacağı bildirildi.

1986’da evlenen çiftin evlilik öncesi bir anlaşması yoktu.

Schwarzenegger ailesi için sonun başlangıcı, ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger’in, ailenin hizmetçisi olan Mildred Baena ile ilişki yaşaması ve bu ilişkiden bir çocuğu olmasıydı. Schwarzenegger’in bu ilişkiden şu anda 24 yaşında olan ve tıpkı babasına benzeyen bir oğlu var.

Eski Kaliforniya Valisi, Joseph’in babası olduğu gerçeğini 15 yıl boyunca sakladı ve Mildred, çocuğun 2011 yılına kadar şimdiki eski kocası Rogelio Baena’nın oğlu olduğunu iddia etti.

Gerçeğin ortaya çıkmasından sonra Schwarzenegger Howard Stern’e 2015 yılında verdiği bir röportajda “Onun için çok zor bir durum. Çocuklarım için çok zor bir durum. Ama oldu ve şimdi bunu çözmemiz gerekiyor, değil mi?” dedi.

Oyuncunun, boşandığı eşiyle dört çocuğu var.

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