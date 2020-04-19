AROG, Cem Yılmaz’ın en sevilen filmlerinden biri. Uzay macerası şekilden olan GORA’nın devam filmi olan AROG, izleyenleri kahkaha dolu bir maceranın içine sokuyor. Cem Yılmaz’ın yanı sıra birçok ünlü oyuncunun da rol aldığı AROG filminin konusu ne? AROG nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte tüm bilgiler…

Cem Yılmaz yarattığı ve çok sevilen Arif Işık karakterinin maceralarını konu alan AROG filmi, bu akşam televizyon seyircilerini güldürmeye geliyor. GORA'nın devam filmi olan ve taş devrinde geçen AROG filminin konusu merak ediliyor. İşte detaylar…

AROG FİLMİ KONUSU

G.O.R.A. filminin devam filmi olan AROG'da, halı satıcısı Arif'in hikayesi devam ediyor. İlk filmde G.O.R.A. gezegenine giden Arif, burada kendisine dost kazandığı kadar düşman da kazanmıştır. Ondan intikam almak isteyen Komutan Logar, Arif'i bir zaman makinesi ile 1 milyon yıl geriye gönderir. Arif kendini Taş Devri'ne ışınlanmış bulur. Arif başına gelenleri kısa sürede anlasa da hemen şimdiki zaman dönmek ister. Çünkü karısı Ceku hamiledir ve ona ihtiyacı vardır.

Arif'in kendi hayatına dönüşü çok kolay olmayacaktır. Her şeyden önce Taş Devri'nde ihtiyacı olan zaman makinesini yapmak için gereken teknoloji yoktur. Arif, zaman makinesini tamamlamak ve bir an önce Ceku'ya dönmek için Taş Devri'ndekilere çağ atlatmaya çalışır. Elbette bu çabasını sevenler ve destekleyenler olduğu gibi Arif'i düşman olarak kabul edecekler de olacaktır.

AROG FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

BKM'nin yapımcılığında gerçekleşen AROG filmi ile en çok merak edilenlerden biri de filmin nerede çekildiği. Taş Devri atmosferinin izleyici ile buluşturulduğu AROG filmi Afyonkarahisar'da çekildi. Frig Vadisi'nin eşsiz yapısı, Taş Devri hissi yaratmak için kullanıldı. Vadide yer alan mağaralar, su kuyuları, düzlük alanlar AROG filminin birçok sahnesinde yer alıyor. Bugün vadiyi gezenler, AROG filminden hatırladıkları birçok mekan ile karşılaşabiliyor.



AROG OYUNCULARI

AROG filminin başrolünde filmin senaryo ve yönetmenliğinde de imzası olan Cem Yılmaz yer alıyor. Cem Yılmaz filmde Arif, Komutan Logar ve Kaaya rollerinin her üçünü de canlandırıyor. G.O.R.A.'da da yer alan Özge Özberk yine Ceku rolüyle beyazperdeye geliyor. Zafer Algöz, Doktor ve Karga rollerini canlandırırken Ozan Güven Taşo, Özkan Uğur Dimi, Nil Karaibrahimgil Mimi rolünü üstleniyor. Zengin oyuncu kadrosunun diğer isimleri arasında Metin Keçevi, İlker Ayrık, Ethel Mulinas bulunuyor.

Filmin senaryosunu da yazan Cem Yılmaz yönetmenlik koltuğunu Ali Taner Baltacı ile paylaşıyor. Müziklerini Jingle House'un yaptığı filmin görüntü yönetmeni ise Soykut Turhan.