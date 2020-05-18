Arter’den Dünya Müzeler Günü’nde online sergiler

10. kuruluş yıldönümünü kutlayan Arter, Dünya Müzeler Günü’nde Altan Gürman: Türkiye Çağdaş Sanatında Bir Öncü başlıklı çevrimiçi sergiyi ve koleksiyonundan 160’tan fazla yapıtı kullanıcılarla buluşturuyor. Geçici olarak ziyarete kapalı olduğu dönemde sanatı daha geniş kitlelerle buluşturma misyonunu farklı platformlar üzerinden hayata geçirmeye devam eden Arter, Google Arts & Culture’ın sağladığı dijital olanakları kullanarak hazırladığı çevrimiçi içerikleri erişime açtı.

Altan Gürman: Türkiye Çağdaş Sanatında Bir Öncü başlıklı çevrimiçi sergi, Başak Doğa Temür'ün küratörlüğünü üstlendiği Altan Gürman sergisinden kapsamlı bir yapıtlar bütününün dijital ortamda, yüksek çözünürlüklü olarak incelenebilmesine imkân tanıyor. Çevrimiçi sergi, sanatçının 1965-1976 arasındaki üretimini, kendi döneminin toplumsal bağlamının yanı sıra küresel sanat tarihi tartışmaları bağlamında da okumayı mümkün kılıyor. Türkiye çağdaş sanatının kurucu ve öncü sanatçılarından biri olarak ancak 2000'li yıllarda sanat tarihi yazımında yerini almaya başlayan Gürman'ın arşivinden bir seçki de bu çevrimiçi sergi kapsamında Google Arts & Culture üzerinden incelenebiliyor.



Arter'in Google Arts & Culture aracılığıyla erişime açtığı diğer içerikler arasında, kurumun koleksiyonundan oluşturduğu Kelimeler Pek Gereksiz ve Saat Kaç? başlıklı grup sergilerinden yapıtlar da yer alıyor. Selen Ansen'in küratörlüğünde jest, kalıntı ve iz temaları etrafında kurgulanan Kelimeler Pek Gereksiz sergisinden seçilen yapıtlar, sanat eserinin nesne olma hâlini sorgulayan sanatçıların pratiğine bir bakış sunarken izleyiciyi gündelik eylemler ile yaratıcı süreçlerin kesiştiği alana adım atmaya davet ediyor. Emre Baykal ve Eda Berkmen'in küratörlüğünü üstlendiği Saat Kaç? sergisinden seçilen yapıtlar ise zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenerek gündelik nesneler, ev, içerisi ve dışarısı, kentsel ritimler, mimari, arkeoloji, sınırlar ve göç gibi temaların farklı bağlamlar içinde ürettikleri anlamları araştırıyor.



Arter'in 1960'lardan bu yana dünyadaki çağdaş sanat üretimine odaklanan; resim, heykel, fotoğraf, video, film, yerleştirme, ses, ışık ve performans gibi çeşitli mecralarda üretilmiş eserleri barındıran koleksiyonundan 160'tan fazla yapıt da bu yıl ilk kez Dünya Müzeler Günü kutlamalarıyla eş zamanlı olarak dijital alanda görünürlük kazanıyor. 2007'den bu yana genişlemeye devam eden ve çağdaş sanat üretiminin belleğini tutması bakımından önemli bir referans niteliği taşıyan Arter Koleksiyonu'ndan seçilen yapıtlar, 80 ülkeden 2.000'i aşkın kültür sanat kurumunun içeriklerini çevrimiçi ortama taşıyan Google Arts & Culture aracılığıyla tüm dünyadan kullanıcıların yorum ve deneyimine açılıyor.