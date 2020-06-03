Arto: “Demet Akalın kafayı yedi”

‘Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programına misafir olan Arto, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“DEMET AKALIN KAFAYI YEDİ”



Şeyma Subaşı üstünden Demet Akalın'a eleştiri oklarını çeviren şarkıcı, “Demet Akalın iyice kafayı yedi. Neden kafayı yedi? Senin 10 milyon takipçin var. Gırgır yapıyoruz, ama 10 milyon takipçi büyük rakam. Şeyma'yı o yüzden savundum. Onunla küs olduğum halde, mahkemelik olduğum halde savundum. Sen Demet Akalın'sın. Biz seni sevelim yahut sevmeyelim. Benim 30 senelik arkadaşım. Sen yerini bilmek zorundasın. Sen kuvvetli bir kadınsın. Biz seni sevmiyoruz, o ayrı” dedi.