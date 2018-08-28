Arzu Sabancı’nın tatil paylaşımı büyük ilgi gördü

Magazin ve cemiyet dünyasının yakından takip ettiği Sabancı Ailesi, bayram tatili için Fethiye'ye gitmişti. Sabancılar, Fethiye dönüşü Marmaris'e geçerken, Arzu Sabancı sık sık tatil videoları paylaştı.

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Cemiyet hayatının önemli isimlerinde biri olan Arzu Sabancı, çıktıkları bayram tatilinden bol bol paylaşımda bulundu. Sabancı’nın tekne içerisinde yaptığı paylaşım ise takipçilerinin büyük ilgisini çekti. Arzu Sabancı, paylaştığı videonun altına “Marmaris, Kızkumu, Çam ormanlarının bittiği yerde deniz başlıyor. Uzaktan bakınca deniz üzerinde yürüyor hissi veriyor. Burada anlatılan, buraya adını veren efsanede Kral'ın kızı balıkçıya aşık olur, kaçarlarken askerlerin attığı ok kıza gelir, kızın kanı kuma bulaşır, kızıl kum oluşur. Daha önce geldiğimizde biz de denizin ortasında yürümüştük” notunu düştü