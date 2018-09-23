Arzum Onan 22 mutlu yılın sırrını verdi

Magazin dünyasının örnek olarak gösterilen çiftleri arasında bulunan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ kısa bir süre önce sosyal medya hesaplarından yaptıkları tatil paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.

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Bundan yaklaşık 14 yıl önce oyunculuk kariyerini geride bırakarak kendisini heykel sanatına ve ailesine adayan Arzum Onan, Milliyet’e verdiği röportajda 22 yıldır süren evliliğiyle ilgili püf noktalarını paylaştı. Böylesi bir ortamda mutlu bir evlilik sürdürmenin sırrını paylaşan Onan sorulara şu yanıtları verdi:

Eşiniz Mehmet Aslantuğ’la 22 yıllık bir yol arkadaşlığınız var. Aranızdaki iletişimi, dayanışmayı anlatır mısınız?

Artık birbirimizi çok iyi tanıyor olmamızın ilişkiye yansıyan konforunu yaşadığımız, ‘an’ımızın kıymetini bildiğimiz bir dönemdeyiz.

Eskiler uzun ilişkilerin sırrını, kırılıp döküleni onarmak olarak tarif eder… Sizin bir formülünüz var mı?

Bilmem! Bir formül var mıdır acaba? Sorunları biriktirmemek, alttan almayı bilmek -her iki taraf için de geçerli-, sevgi ve saygının yanında, ilişkinin kimyası, karakter uyumu, beklentiler gibi aslında herkesin bildiği kağıt üzerinde doğrular var elbette. Biz tüm bunların ortalamasını almayı başardık sanırım.