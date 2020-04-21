Arzum Onan 23 yıllık evliliğin sırrını verdi

Uzun yıllar modellik ve oyunculuk yapan Arzum Onan, bir derginin bu ayki sayısına konuk oldu. Kariyerine heykeltıraş olarak devam eden Arzum Onan, en büyük arzusunu anlattı.

“Artık heykeltıraş olarak anılmanın mutluluğunu yaşıyorum” diyen Onan, geçtiğimiz yılki ikinci kişisel sergisi “Kadın”ı 20 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Şimdinin heykeltıraşı eski model, insanların sergilerini gezip heykeller üzerine kendisiyle konuşmasının ise güzel bir duygu olduğunu söyledi ve ekledi:

“ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM”

“En büyük arzum büyük meydanlarda heykellerimi görmek… İlk sergim için eserleri benim yapmadığıma dair söylentiler işittim. O zaman çok üzülmüştüm. Çok emek veriyorum bu işe.” 23 yıldır oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evli olan ve 19 yaşında Can adında bir oğlu olan Onan, hakkında bilinmeyenleri de anlattı:

“Mehmet ile ben, evimiz ve o evin içine sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla takas etmedik. Büyük hırslarımız olmadı. Evliliğin arkasında gayret ve çabanın olması gerek. Günümüzde her şeyi çok çabuk tüketiyoruz ve mutsuzuz. Göz önünde olan evliliklerde durum elbette daha zor. İkimiz işimizin yaşam ritmimizi etkilemesine izin vermedik.”