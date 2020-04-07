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Arzum Onan’ın oğluna baba tıraşı
Arzum Onan’ın oğluna baba tıraşı
Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan şimdilerde kendisini heykel sanatına adamış olsa da zaman zaman ailesiyle birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımları ile takipçilerinin karşısına çıkıyor.
Magazin 7 Nisan 2020 - 07:50

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile yaptığı evlilikle magazin dünyasında örnek olarak gösterilen Arzum Onan, ailesiyle birlikte yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken bir isim… Son zamanlarda heykel sanatına olan merakıyla öne çıkan Arzum Onan, sosyal medya hesabından bu işlerine dair paylaşımlarda bulunuyor.

Onan son olarak oğlu Can’la çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaştı. Ev karantinası günlerinde dışarıya çıkamadıkları için berber gibi temel ihtiyaçları da kendileri gidermeye çalışan ünlü isimler görünen o ki bu konuda başarılı da oluyor.

Arzum Onan babası Mehmet Aslantuğ’un saç tıraşı yaptığı oğlu Can ile verdiği pozu: “Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu” notuyla paylaştı.