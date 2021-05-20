ASAP Rocky, Rihanna ile aşk yaşadığını doğruladı

İkili arasındaki aşk dedikoduları 2013 yılında başlamıştı. Rihanna, ASAP Rocky’nin 2013 Fashion Killa videosunda yer almıştı.

Ünlü rapçi, GQ'nun yaptığı röportajda paparazziler tarafından birlikte fotoğraflanmamaya çalıştıklarını da belirtirken, sevgilisinin yeni albümü için kesinlikle ilham verdiğini söyledi. ASAP Rocky'nin yeni albümünde Morrissey yer alacak.

ASAP ROCKY KİMDİR?





Gerçek adı Rakim Mayers olan ASAP Rocky, 1988 yılında doğdu. Harlem’de doğup büyüyen rapçi, 2011’de Sony Music Entertainment ile 3 milyon dolarlık bir anlaşma yaparak dikkatleri çekti ve LongLiveASAP adındaki ilk stüdyo albümünü 2013’te çıkardı. 2019’da Stockholm'da karıştığı bir kavga nedeniyle suçlu bulunmuş ve iki yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ASAP Rocky’ye haksız muamele edildiğini iddia ederek müdahale ettiğinde dava uluslararası çapta dikkatleri çekti.

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