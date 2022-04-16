ASAP Rocky ve Rihanna ilişkisindeki aldatılma hikâyesi açığa kavuştu: “İddialar asılsız”

Bebeklerini dünyaya getirmek için gün sayan Rihanna ve ASAP Rocky ikilisinin ilişkilerinin bittiği haberleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Rocky'nin, Rihanna'yı yakın arkadaşı Amina Muaddi ile aldattığı iddia edilirken, Muaddi, yaptığı açıklamayla iddialara son noktayı koydu.

Sozcu.com.tr

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2013’ten beri birlikte olan Rihanna ve ASAP Rocky, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuş ve beraber kameraların karşısına geçerek poz vermişlerdi. Doğum için gün sayan ikili ile ilgili ortaya atılan yeni iddia ise herkesi şoke etti. Haberlere göre; Rocky, Rihanna’yı aldatarak ilişkinin sonlanmasına neden oldu.

Ayrıca Rocky’nin birlikte olduğu kişinin; aynı zamanda Rihanna’nın yakın arkadaşı olan Fenty 2020 koleksiyonunun arkasındaki ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi olması ise dikkat çekti.

Muaddi, sonunda bu iddialarla ilgili sessizliğini bozarak Instagram’dan bir açıklama yayınladı:

“Her zaman sosyal medyada yayılan asılsız bir yalanın herhangi bir yanıtı veya açıklamayı hak etmediğine inandım, özellikle de çok aşağılık bir yalansa… Başlangıçta bu kadar kötü niyetle hazırlanmış bu sahte dedikodunun ciddiye alınmayacağını varsaydım. Ancak son 24 saatte, aslına bakılmaksızın konular hakkında çok hızlı konuşan bir toplumda yaşadığımızı hatırladım. Üstelik bir insanın hayatındaki en güzel zamanlardan birini yaşamasına rağmen… Söylentiler sadece beni değil büyük saygı duyduğum insanları da etkilediği için konuşmaya karar verdim” diyerek söylentileri reddederken Rihanna’nın hamileliğini yaşamaya devam ettiğini, kendisinin işlerine döneceğini belirtti.

İDDİALARIN KAYNAĞI BELLİ OLDU

34 yaşındaki Rihanna ve 33 yaşındaki rapçi, Twitter’da magazin yazarı Louis Pisano’nun iddialarıyla karşı karşıya geldi. İddiaya göre ASAP Rocky, hamile sevgilisi Rihanna’yı, Rihanna’nın yakın arkadaşı Muaddi ile aldatıyordu.

İddianın sosyal medyada hızla yayılmasından sonra Pisano’dan açıklama gecikmedi. Pisano, kendisine gelen iddiayı yanlış bir kararla yayınladığını belirtti. Kaynaklarını açıklamayacağını ve tüm taraflardan özür dilediğini belirtti.

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