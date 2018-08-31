Asena Atalay: Karı kız kovalarım…

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Futbolcu Caner Erkin’le olan evliliğini olaylı bir şekilde bitiren ve mahkeme süreci boyunca sürekli olarak magazin sayfalarında kendisine yer bulan Asena Atalay, sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanıyor. Çoğunlukla günlük hayatına dair keyifli ve ilginç paylaşımlara imza atan Atalay bu defa takipçilerinden gelen ‘en saçma’ sorulara yanıt verdi. Asena Atalay’ın ‘1 günlüğüne erkek olsan abla kimleri döversin?’ sorusuna verdiği “Karı kız kovalarım 1 gün erkek olmuşum ne gerek var hır gür” şeklindeki yanıtı son derece dikkat çekici oldu. Atalay ayrıca ‘Aşk acısı çekiyorum’ yazan bir takipçisine verdiği ‘Bayılırım’ yanıtıyla da adeta geçmişteki yaşanmışlıklara göndermede bulundu.



