Asena Atalay kavga eden çifti uyarınca…

Caner Erkin ile olan evliliğini bitirdikten sonra pek fazla ortalarda görünmeyen Asena Atalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Gündelik hayatında yaşadığı ilginç deneyimleri takipçileriyle paylaşan Atalay kimi zaman da onlardan gelen sorulara içtenlikle yanıt veriyor. Asena Atalay’ın yaptığı son paylaşım ise başından geçen bir olayla ilgili oldu. Sokakta genç bir çiftin kavgasına tanıklık eden Atalay son dönemlerde bir hayli artan kadına şiddet olaylarından dolayı hassasiyeti yüksek olduğu için ikiliyi uyarma gereği duydu ancak karşılığında hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı… İşte Asena Atalay’ın konuyla ilgili o paylaşımı: