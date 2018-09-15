Asena Tuğal: Eşim kıyafetlerime karışmaz

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Söz dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu arkadaşı Selin Deveci'yle alışveriş yapan Tuğal, ayaküstü soruları yanıtladı. “Gelen senaryoları okuyorum. Hep aksiyon işleri geliyor. Spor yapıyorum diye galiba. Ama senaryoya güveniyorsam her şeyi oynarım” diyen güzel oyuncu evliliğinin nasıl geçtiğini; “Evlilik güzel geçiyor. İki ay su gibi geçti. Zaten beş yıldır beraberiz hiçbir şey değişmedi hayatımızda” sözleriyle açıkladı.

“KARIŞMA İHTİYACI HİSSETMİYORUZ”

Öte yandan cesur giyim tarzıyla dikkat çeken Tuğal'e eşi Irmak'ın kıyafetlerine karışıp karışmadığı sorulunca ise; “Hiç bu zamana kadar uyarı gelmedi. İkimiz de birbirimize saygı gösteriyoruz. İkimiz de birbirimizi rencide edecek bir şey yapmayız zaten.

Onları çok geride bıraktık. Kıyafetlerime karışmaz. Sadece kıyafet değil gece hayatı falan da dahil, ikimiz de birbirimizi rencide edecek bir şey yapmıyoruz, o nedenle de karışma ihtiyacı hissetmiyoruz” cevabını verdi. Bebek sorulunca ise Tuğal; “Kısmet bu işler bir şey diyemem. Şu an aklımda annelik yok” diyerek röportajı bitirdi.