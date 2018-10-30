Asena’nın bebek beklentisi

Oryantal Asena, yıldız haritasına her baktırdığında ne zaman anne olacağını soruyor.

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Oryantal Asena, üç yıl aşk yaşadığı Hasan Dere ile 2017 yılında evlenip Almanya’ya yerleşmişti. Geçtiğimiz günlerde “hamile olduğu” yönünde haberler çıkan Asena, ‘2.Sayfa’ programında hamile olmadığını açıklamıştı. Asena yakın dostu Şenay Devi ile Azerbaycan Türk kardeşliği gecesinden ödül aldı.

Astroloji merakı olan Asena, “Her doğum haritama baktırdığım zaman ‘Abla ne zaman çocuk olacak’ diyorum” sözleriyle çocuklara olan özlemini dile getirdi. Şenay Devi ise “2019’un ikinci yarısından sonra hamile kalması için uygun bir dönem, uygun zamanda eşref saatinin belirlenmesinde astrolojiden faydalanacağız. Uygun bir zamanda güzel haberler gelecekler” diyerek yıldız haritasını söyledi.