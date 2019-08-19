Ashley Graham yine bildiğiniz gibi

Ashley Graham yine bildiğiniz gibi

Sıfır beden algısını kırıp dünyanın ilk büyük beden modeli olan Ashley Graham, yaptığı paylaşımlarla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. En son hamile olduğunu duyuran Graham, bu seferde 'vücut kusurlarını' sergiledi.

İlk olarak adını büyük beden model olarak duyduğumuz Ashley Graham, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla bebek beklediğini duyurmuştu. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi her zaman başaran Graham, yine tüm gözleri üzerine çekti.

31 yaşındaki dünyaca ünlü büyük beden model Ashley Graham, geçtiğimiz günlerde bebek beklediğini duyurmuş, Pazar günü de ‘çıplak’ bir fotoğrafını yayınlayarak yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yaptığı paylaşımda Graham’ın vücudunda oluşan çatlaklar dikkat çekiyor. Fotoğraf binlerce beğeni ve yorumun yanı sıra, kadınlardan bolca övgü aldı. Ünlü dergilere modellik yapması dışında Graham, beden olumlama konusunda bir rol modele dönüştü.

Takipçilerinden bazılarının yorumları ise şöyle;

“Dünyaya bizim de var olduğumuzu gösterdiğin için teşekkürler”

“Bunu yazarken gerçekten yanaklarımdan yaşlar süzülüyor. Bu kadar dürüst, doğal ve gerçek olduğun için çok teşekkürler. Fotoğrafların kendimi daha çok sevmemi sağlıyor. Çok güzelsin!”

“Kadınların görmesi gereken tam olarak bu. Bu fotoğrafı gerçeklik üzerine referans almamız lazım. Teşekkürler”