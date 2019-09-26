Ashton Kutcher Demi Moore’un ‘Çok eşlilik’ iddialarına yanıt verdi

Hayatını anlattığı Inside Out adlı kitapla son bir haftadır gündemden düşmeyen Demi Moore, eski eşi Ashton Kutcher'ı 'Çok eşlilikle' suçlamıştı. Kutcher iddialara Twitter hesabından yanıt verdi ve 'Gerçeği öğrenmek isteyen bana mesaj atsın' dedi...

Demi Moore, hayatını anlattığı kitabı Inside Out ile gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Birbirinden çarpıcı iddialarla büyük yankı uyandıran kitapta, Moore’un eski eşi Ashton Kutcher hakkında da çeşitli iddialar yer alıyor. Kendisinden 15 yaş küçük eski eşinin kendisini aldattığını ve çok eşliliğe zorladığını söyleyen 56 yaşındaki Demi Moore’a, Kutcher Twitter hesabından yanıt verdi.

41 yaşındaki Kutcher, eski eşinin “Beni çok eşliliğe zorladı” iddiaları üzerine önce “İğneleyici bir tweet atmak üzereydim. Ama sonra oğlumu, kızımı ve eşimi görünce yazdıklarımı sildim” mesajı yazdı. Sonra da babası Larry Kutcher’dan alıntı yaparak “Hayat güzel” diye tweet attı. Bu mesajlardan yaklaşık bir saat sonra da Kutcher, telefon numarasını yazıp “Gerçekleri öğrenmek isteyen bana mesaj atsın” dedi.

Telefon numarasına mesaj atan Daily Mail, söz konusu numaraya kısa mesaj atıldığında otomatik bir cevap geldiğini, mesajda ise “Bu, mesajını aldığıma dair bir otomatik mesajdır, gerisini bana bırak. Linke tıkla, böylece sana cevap verebilirim. Her soruya cevap veremeyecek olsam da deneyeceğim” yazdığını söyledi.