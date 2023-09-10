Ashton Kutcher ve Mila Kunis eleştirilerin hedefi oldu

Ashton Kutcher ve Mila Kunis, tecavüzle suçlanan ünlü oyuncu Danny Masterson'ın yanında oldukları için sert eleştiriler aldı. Ünlü çift yoğun tepkilerden sonra bir özür videosu yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde gösteri dünyası bir skandalla çalkalandı. Danny Masterson, tecavüz suçundan ömür boyu hapse çarptırıldı ve bu cezanın en az 30 yılını yatacağına karar verildi.

Ancak tecavüz kurbanlarından biri Ashton Kutcher ve Mila Kunis’i adeta topa tuttu. Masterson’ın eski rol arkadaşları Mila Kunis ve Ashton Kutcher’ın saldırganı desteklemelerinin, kendisini daha iyi hissetmesine pek yardımcı olmadığını söyledi.

Eski adıyla Twitter olarak bilinen X’te paylaşılan mesajda, “Bu video inanılmaz derecede aşağılayıcı ve inciticiydi” diye yazdı.

Yıllarca sitcom’da Masterson’la birlikte rol alan Kunis ve Kutcher, daha az ceza umuduyla Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Charlaine Olmedo’ya mektup yazmaları nedeniyle büyük tepkiyle karşılandı.

Buna yanıt olarak çift, sosyal medyada Danny Masterson adına yazdıkları mektuplarının neden olduğu acıyı kabul eden ve cinsel saldırı mağdurlarına destek sözü veren bir video yayınladı.

47 yaşındaki Masterson, 2003 yılında iki kadına tecavüz etmekten perşembe günü 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının ardından Kunis ve Kutcher’ın hakime yazdığı tartışmalı mektuplar kamuoyuna açıklandı.

Kunis mektubunda Masterson’un harika bir arkadaş, sırdaş ve her şeyden önce olağanüstü bir ağabey figürü olduğunu yazdı. That ’70s Show’un diğer başrol oyuncuları Debra Jo Rupp ve Kurtwood Smith de Masterson’ın cezasını hafifletmek amacıyla mektuplar yazdı.

47 yaşındaki Masterson, iki kadına tecavüzden suçlu bulunmuştu. Masterson’ın avukatı, oyuncunun cezasına itiraz etmeyi planladığını söyledi.