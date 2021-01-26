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Aşı olan Çağla Şıkel’den ‘Coronaya yakalandı’ iddialarına yanıt

Geçen haftalarda corona aşısı yaptıran sunucu Çağla Şıkel'in virüse yakalandığı iddia edildi. Şıkel, sosyal medya hesabından test yaptırdığını ve sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:03, 26/01/2021
Haberler Magazin
Aşı olan Çağla Şıkel’den ‘Coronaya yakalandı’ iddialarına yanıt

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçen haftalarda corona virüsü aşısı yaptırmış ve o anlara ilişkin kareleri de Instagram hesabından “3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Coronadan korkun, aşıdan değil” notuyla paylaşmıştı.

CORONAYA YAKALANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Şıkel’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve sunucuya “Nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?” şeklinde sorular yöneltilmişti. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Çağla Şıkel’in coronaya yakalandığı öne sürüldü.

NEGATİF TEST SONUCUNU PAYLAŞTI

Şıkel, bu iddiaya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Negatif test sonucunu paylaşan sunucu, “Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız” ifadelerine yer verdi.

Çağla Şıkel’in paylaşımı.

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Yayınlanma Tarihi:13:00,