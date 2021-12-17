Aşı yaptırmak isteyen Hazal Kaya, şişenin üzerindeki tarihi görünce sitem etti

Hazal Kaya, üçüncü doz corona virüsü aşısı yaptırmak için hastaneye gitti. Kendisine yapılmak istenen aşının tarihinin geçtiğini gören oyuncu, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'na sitem etti.

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Oyuncu Hazal Kaya, üçüncü doz için gittiği hastanede kendisine yapılması için getirilen Covid-19 aşısının son kullanma tarihinin geçtiğini paylaştı.

“İYİ Kİ KONTROL ETMİŞİZ”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İyi ki kontrol etmişiz” diyen Kaya, Sağlık Bakanlığı’nı etiketleyerek, şöyle yazdı:

“Üçüncü doz aşılarımızı olmak üzere hastaneye geldik. Bize yapacakları aşının son kullanma tarihi 11 Aralık çıktı. İyi ki kontrol etmişiz… @saglikbakanligi tarihi geçmiş aşılar 9 ay daha kullanılabilir diye bir yazı yayınlamış. Madem öyle bu son kullanma tarihinin anlamı ne?”

BENZER AÇIKLAMA AYTEKİN ATAŞ’TAN DA GELDİ

Öte yandan benzer bir açıklamayı müzisyen Aytekin Ataş da yaptı. Ataş, corona virüsü 3. doz için hastaneye aşı olmaya gittiğini, ancak aşının son kullanma tarihi geçmiş olduğunu fark edince aşı olmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Tarihi görünce güvenemedik diyen Ataş, “Bekleyenlerden bazıları ‘üzerinden çok zaman geçmemiş’ diyerek yine de aşıyı yaptırdı ama biz formlarımızı iptal ettik” dedi.

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